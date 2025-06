Nvidia supera Microsoft de novo e se torna empresa mais valiosa do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Nvidia voltou a desbancar a Microsoft nesta quarta-feira (4) para se tornar mais uma vez a empresa mais valiosa do mundo.

Após uma alta de 0,5% nas ações no pregão da Nasdaq, a companhia que projeta os chips por trás da ascensão da inteligência artificial nos últimos anos é avaliada em US$ 3,461 trilhões, contra US$ 3,447 trilhões da dona do Windows -que foi superada pela Nvidia pela primeira vez em junho do ano passado.

Atrás, estão Apple (US$ 3,029 trilhões), Amazon (US$ 2,2 trilhões) e Google (US$ 2,04 trilhões).

A Nvidia passou por um período de incertezas entre fevereiro e maio em meio à guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao aumento de restrições a exportações de semicondutores para a China.

No último mês, no entanto, a empresa retomou a escalada e viu suas ações registrarem alta de 25%. Hoje, estão cotadas a US$ 141,92. No ano até o momento, os ganhos são mais discretos, de 2,6%. Já os papéis da Microsoft subiram 6,35% no último mês e 10,8% no ano.

A empresa de chips anunciou na semana passada que teve receita de US$ 44,1 bilhões no trimestre encerrado em 27 de abril, um aumento de 69% em relação ao ano anterior. O lucro líquido aumentou 26%, para US$ 18,8 bilhões.

O CEO Jensen Huang disse que a empresa está vendo uma demanda “incrivelmente forte” por seus produtos. A Nvidia também anunciou recentemente vai lançar um novo chip de IA mais fraco para o mercado chinês como alternativa ao modelo H20, cuja exportação foi restringida.

AS EMPRESAS MAIS VALIOSAS DO MUNDO NESTA TERÇA (4)

1. Nvidia: US$ 3,461 trilhões

2. Microsoft: US$ 3,447 trilhões

3. Apple: US$ 3,029 trilhões

4. Amazon: US$ 2,2 trilhões

5. Alphabet (Google): US$ 2,04 trilhões

6. Meta: US$ 1,73 trilhão

7. Saudi Aramco: US$ 1,6 trilhão

8. Broadcom: US$ 1,2 trilhão

9. Tesla: US$ 1,07 trilhão

10. Berkshire Hathaway: US$ 1,05 trilhão