Número de mortos em desabamento de boate dominicana sobe para 226

Subiu para 226 o número de mortos em decorrência do desabamento do teto da boate Jet Set, em Santo Domingo, capital da República Dominicana, ocorrido na madrugada da última terça-feira, 08 (horário local). Uma mulher hospitalizada após ser resgatada dos escombros morreu neste sábado, 12.

A vítima, natural da Costa Rica, tinha 41 anos, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde. Mais cedo, as autoridades também informaram do falecimento de outras quatro hospitalizadas após o desastre.

Ao todo, 189 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros e mais de 200 ficaram feridas, com 14 ainda hospitalizadas, incluindo quatro em estado crítico.

O teto da boate desabou durante um show de merengue. Políticos, atletas e um estilista estavam entre os que assistiam à música ao vivo quando o desastre aconteceu.

Até o sábado, 12 amigos e parentes permaneciam em um instituto forense aguardando a devolução dos corpos de seus entes queridos Mais tarde, no mesmo dia, autoridades de saúde informaram que 225 corpos haviam sido devolvidos às suas famílias.

Estadão Conteúdo