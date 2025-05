Novo papa estava com passagens compradas para encontro de bispos no Brasil

RICARDO DELLA COLETTA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O então cardeal Robert Francis Prevost, 69, eleito nesta quinta-feira (8) papa Leão 14, seria o pregador do retiro da Assembleia-Geral da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que ocorreria entre 30 de abril e 9 de maio.

O evento anual, que acontece em Aparecida (SP), foi suspenso após a morte do papa Francisco, em 21 de abril.

De acordo com dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da CNBB, o convite foi feito a Prevost em fevereiro e as passagens ao Brasil já estavam, inclusive, compradas.

“Gostaria só de destacar que o então cardeal Prevost já estava com as passagens compradas, porque estaria aqui na semana passada na nossa Assembleia-Geral, para pregar o retiro a todos os bispos do Brasil. E quando nós o convidamos, ele imediatamente aceitou”, disse.

“Em fevereiro, a presidência da [CNBB], ao visitar o então cardeal Prevost, porque ele era o prefeito do Dicastério para os Bispos, nós fizemos este convite [para ser o pregador] -ele aceitou muito grato. A partir disso, já estava programando, inclusive [ele] já tinha provavelmente as meditações feitas. Vamos ver se a gente consegue resgatar com ele as meditações para o nosso retiro”.

Ainda de acordo com o secretário-geral da CNBB, Leão 14 tem um “carinho” e um “amor muito grande pelo Brasil”.

Prevost esteve no Brasil em duas ocasiões, quando ainda era padre-geral dos Agostinianos, em 2012 e 2013. As cidades visitadas foram Guarulhos (SP) e Belo Horizonte (MG).

QUEM É O NOVO PAPA

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Prevost ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977 e fez os votos perpétuos em 1981.

Formado em Matemática pela Universidade Villanova, tem mestrado em Teologia pelo Catholic Theological Union, em Chicago, e doutorado em Direito Canônico pelo Colégio Pontifício de Santo Tomás de Aquino, em Roma.

Ele é tido como mais progressista no campo social do que outros cardeais americanos -considerados conservadores e, em muitos casos, opostos a Francisco-, mas sem inclinação para alterar a doutrina católica.

Por causa de sua experiência missionária, chegou ao Peru nos anos 80, viveu por duas décadas no país e se naturalizou peruano. Em 1998, retornou aos EUA para chefiar a ordem agostiniana na sua cidade natal.

Leão 14 voltou ao Peru em 2014, quando o papa Francisco o nomeou para a diocese de Chiclayo, no norte do país. Ele se tornou bispo de Chiclayo no ano seguinte e atuou como vice-presidente e membro do conselho permanente da Conferência Episcopal Peruana de 2018 a 2023.

Em seu discurso na sacada da basílica, o novo papa proferiu parte de sua fala em espanhol.

Agradeceu ao papa Francisco e disse que ser “filho de Santo Agostinho, agostiniano, que disse ‘com vocês sou cristão, para vocês, bispo'”.

A Ordem de Santo Agostinho, uma das mais importantes e tradicionais da Igreja, foi fundada no século 13 e é baseada em princípios de caridade e proximidade aos pobres.