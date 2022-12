Nove mortos na explosão de um caminhão-tanque na África do Sul

O caminhão, que transportava GLP, ficou preso sob uma ponte, perto de um hospital e de vários edifícios residenciais.

Nove pessoas morreram e 40 ficaram feridas na explosão de um caminhão-tanque cheio de gasolina em Boksburg, cerca de 40 quilômetros ao leste de Johannesburgo, na África do Sul, informaram serviços de emergência neste sábado.

O caminhão, que transportava gás liquefeito de petróleo (GLP), ficou preso sob uma ponte, perto de um hospital e de vários edifícios residenciais.

“Recebemos uma ligação por volta das 7h50 com a informação de que um caminhão-tanque estava preso na ponte. Os bombeiros receberam um alerta para controlar as chamas, mas, infelizmente, o caminhão explodiu”, disse William Ntladi, porta-voz do serviço de emergência da região. Um dos feridos é o motorista do veículo, que foi hospitalizado.

Dos feridos, 19 estão em condição crítica e 15 em estado grave, mas estável. Seis bombeiros também sofreram ferimentos superficiais, disse Ntladi. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

O caminhão transportava 60.000 litros de GLP, combustível usado principalmente em cozinhas e fogões a gás.

