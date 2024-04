Nos EUA, FAA investiga queda de tampa de motor de Boeing operado pela Southwest Airlines

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) dos EUA está investigando um incidente no qual a tampa do motor de um Boeing 737-800 da Southwest Airlines caiu durante decolagem em Denver (Colorado), neste domingo (7).

A FAA disse que o voo 3695, com destino a Houston (Texas), retornou em segurança ao Aeroporto Internacional de Denver por volta das 8h15 (horário local) da manhã de ontem, após sua tripulação relatar que a tampa do motor havia caído no momento da decolagem e atingido uma asa.

A Southwest Airlines não respondeu de imediato a um pedido de comentário da Dow Jones Newswires. Um porta-voz da Boeing encaminhou o pedido à Southwest para colher informações sobre o jato e operações da frota da companhia aérea.

O 737-800 é uma variante da aeronave 737 Next-Generation da Boeing.

O incidente de domingo é o mais recente sob investigação da FAA relacionado ao motor e outros problemas de aviões Boeing operados pela Southwest nas últimas semanas. Fonte: Dow Jones Newswires.