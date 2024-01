Nos EUA, Biden perdoa quase US$ 5 bi em dívida estudantil para aproximadamente 74 mil pessoas

O alívio da dívida estudantil foi uma das promessas da campanha eleitoral de 2020 de Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou nesta sexta-feira, 19, que seu governo perdoou quase US$ 5 bilhões em dívida estudantil para aproximadamente 74 mil pessoas, em comunicado divulgado pela Casa Branca.

O alívio da dívida estudantil foi uma das promessas da campanha eleitoral de 2020 de Biden, que se prepara para concorrer à reeleição este ano.

De acordo com a nota, as dívidas perdoadas pertenciam a pessoas com mais de dez anos de serviços públicos ou em processo de pagamento dos empréstimos há mais de 20 anos.

“Apesar da decisão da Suprema Corte sobre nosso plano de cancelamentos de dívidas estudantis, continuamos a buscar um caminho alternativo para oferecer alívio ao maior número possível de mutuários, o mais rápido possível”, afirmou Biden.

Estadão Conteúdo