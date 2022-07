No Reino Unido, ex-ministro Rishi Sunak se candidata para suceder Johnson

Após a renúncia nesta quinta-feira, Johnson seguirá à frente da gestão até que um sucessor seja escolhido

Ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak anunciou nesta sexta-feira, 8, candidatura para suceder Boris Johnson como líder do Partido Conservador e, portanto, primeiro-ministro do país. Sunak, de 42 anos, agravou a crise política que resultou na renúncia de Johnson, ao deixar o gabinete na última terça-feira. Depois dele, dezenas de ministros e assessores do governo entregaram os cargos e aceleraram a queda do premiê.

Após a renúncia nesta quinta-feira, Johnson seguirá à frente da gestão até que um sucessor seja escolhido. Por terem maioria folgada no Parlamento, os conservadores têm a prerrogativa de nomear o líder do país.

Além de Sunak, também já anunciaram candidatura o parlamentar Tom Tugendhat e a procuradora-geral Suella Braverman. Segundo a imprensa britânica, a secretária das Relações Exteriores, Liz Truss, e os ministro da Saúde Sajid Javid também estão entre os prováveis postulantes. O secretário de Defesa, Ben Wallace, e o secretário de Transportes, Grant Shapps, também são possíveis candidatos.

A lista de candidatos para substituir o premiê começou a tomar corpo nesta sexta-feira, enquanto alguns parlamentares do Partido Conservador pressionam para o afastamento imediato de Johnson e não, como prescreve a legislação inglesa, em um prazo de dois meses.

A cúpula do Partido Conservador deve definir o calendário para uma disputa da liderança da legenda na próxima segunda-feira, para que se eleja um novo primeiro-ministro antes do final do verão europeu. O processo envolve parlamentares conservadores votando para limitar o número de candidatos para somente dois, cujos nomes irão para votação de todos os membros do partido em todo o país.

Após renúncia na quinta-feira, o premiê seguirá no cargo até que um sucessor seja escolhido, o que gerou mal-estar no Parlamento britânico. Alguns políticos defendem que Johnson deveria ceder e deixar o vice-primeiro-ministro Dominic Raab intervir como líder temporário

