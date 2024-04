Naufrágio no norte da Índia deixa seis mortos e três desaparecidos

Seis pessoas morreram, incluindo cinco menores de idade, e três estão desaparecidas após o naufrágio nesta terça-feira (16) de um barco em um rio da região da Caxemira, norte da Índia, informaram as autoridades.

A equipe de emergência, equipes da Marinha e mergulhadores prosseguiam com as buscas dos três desaparecidos, que, segundo moradores da região, são menores que seguiam para a escola.

O bote virou no rio Jhelum, na cidade de Srinagar.

“Seis morreram no acidente, outros seis foram resgatados e três ainda estão desaparecidos”, disse à AFP juiz distrital de Srinagar, Bilal Mohi-ud-Din Bhat.

“A informação que temos no momento é que 15 pessoas estavam no barco”, explicou.

Três pessoas resgatadas foram hospitalizadas e três foram enviadas para casa, informou Bhat.

As vítimas fatais são uma mulher e seus dois filhos, além de outras três crianças.

Um balanço anterior registrava quatro mortos e 19 desaparecidos, porque em um primeiro momento a agência de emergência local foi informada que o barco transportava 26 pessoas.

“Provavelmente nem todos subiram a bordo”, declarou uma fonte do governo local que pediu anonimato.

Todos os menores de idade na embarcação tinham entre 10 e 16 anos, segundo os moradores da região.

O nível do rio subiu após vários dias de chuva no vale da Caxemira, no Himalaia.

Testemunhas afirmaram que a força do rio provocou o rompimento de uma corda utilizada para guiar o barco, que não tinha motor.

Na região, muitos trabalhadores e estudantes utilizam botes para atravessar o rio durante a manhã e evitar o tráfego intenso nas rodovias.

