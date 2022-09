NASA pode tentar lançamento à Lua em 23 de setembro

Duas tentativas anteriores foram descartadas após o foguete Space Lauch System sofrer falhas técnicas, além de um vazamento de combustível

O alto funcionário Jim Free contou nesta quinta-feira (08) que a NASA prevê os dias 23 e 27 de setembro como possíveis datas para sua próxima tentativa de lançar a missão Artemis 1 à Lua.

Duas tentativas anteriores foram descartadas após o foguete Space Lauch System sofrer falhas técnicas, além de um vazamento de combustível.

“O dia 23 é uma janela aberta por 80 minutos às 6h47, e o dia 27 é uma às 11h37 com duração de 70 minutos”, disse Free, administrador associado a diretoria de desenvolvimento de sistemas de exploração da agência.

As datas foram escolhidas para evitar um conflito com o Double Asteroid Redirection Test (DART), uma sonda que está programada para atingir um asteroide no dia 26 de setembro.

Para as datas de lançamento, entretanto, a NASA depende de uma isenção que evitaria uma nova testagem das baterias no sistema de voo de emergência, utilizado para destruir o foguete caso desvie do alcance designado para uma área povoada.

Caso não receba a isenção o foguete terá que ser levado de volta para seu edifício de montagem, o que adiaria o cronograma em várias semanas.

O gerente do sistema de exploração terrestre, Mike Bolger, acrescentou que as equipes trabalham para substituir as vedações, para corrigir o problema do vazamento de hidrogênio.

Essa tarefa deve ser concluída no final desta quinta-feira, o que abrirá caminho para um teste de tanque no dia 17 de setembro.

A missão espacial Artemis 1 espera testar o SLS, assim como a cápsula não tripulada Orion, localizada no topo, em preparação para futuras viagens à Lua com humanos a bordo.

