Musk nega uso abusivo de drogas durante eleições nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Elon Musk negou, neste sábado (31), a reportagem do New York Times publicada na véspera que descreve seu suposto uso abusivo de drogas durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos do ano passado, quando o bilionário consolidou a aliança com o atual presidente americano, Donald Trump.

“Para deixar claro, eu não estou usando drogas! O New York Times estava mentindo descaradamente. Experimentei cetamina prescrita há alguns anos e contei isso no X, então isso nem é novidade. Ajuda a sair de buracos mentais sombrios, mas não tomei desde então”, afirmou o empresário ao responder um usuário.

A menção pública de Musk ao uso de cetamina é citada pelo jornal americano. Em março de 2024, pressionado durante uma entrevista, o bilionário disse que tomava apenas “uma pequena quantidade” prescrita da substância, cerca de uma vez a cada duas semanas.

O New York Times, porém, sustenta que seu uso de cetamina não era moderado e aumentou quando o empresário entrou na política. O jornal diz se basear em mensagens privadas e entrevistas com mais de uma dúzia de pessoas que o conheceram ou trabalharam com ele.

De acordo com a publicação, pessoas familiarizadas com a situação afirmam que Musk estava usando cetamina com frequência, às vezes diariamente, e misturando-a com outras drogas, o que borrava o uso médico e recreativo. O bilionário também teria tomado Ecstasy e cogumelos psicodélicos em reuniões privadas nos EUA e em pelo menos outro país, segundo pessoas que participaram desses encontros.

A FDA, agência que regulamenta e fiscaliza alimentos e remédios no país norte-americano, aprovou formalmente o uso de cetamina apenas como anestésico em procedimentos médicos. Médicos com licença especial podem prescrevê-la para transtornos psiquiátricos como depressão, mas o órgão alerta sobre seus riscos –a droga tem propriedades psicodélicas e pode causar dissociação da realidade.

Além disso, seu uso crônico pode viciar e causar problemas de dor e controle da bexiga, algo que teria acontecido com Musk em julho do ano passado, de acordo com a apuração do New York Times.

Inicialmente, o empresário se esquivou do assunto durante uma entrevista coletiva do Salão Oval da Casa Branca ao lado de Trump, na última sexta-feira (30) –mesmo dia em que a reportagem foi publicada. Ele interrompeu uma pergunta sobre o assunto do repórter da Fox News, Peter Doocy, atacou o jornal e pediu para a entrevista ir “em frente”.

Musk estava com um olho roxo, que atribuiu a um soco dado por seu filho, chamado X, enquanto os dois brincavam. “Eu disse: ‘Pode me dar um soco na cara’. E ele deu”, disse o bilionário.

O empresário está deixando o governo após liderar uma tumultuada campanha de corte de custos, durante a qual ele derrubou várias agências federais, mas acabou falhando em gerar as economias geracionais que buscava.

Mais tarde, do lado de fora do avião presidencial, Trump disse que não sabia do suposto uso de drogas por Musk. “Não estou preocupado com nada relacionado ao Elon. Acho ele fantástico. Ele fez um ótimo trabalho”, afirmou. O republicano, que não bebe, é conhecido por criticar publicamente pessoas que usam drogas ilícitas ou abusam do álcool.