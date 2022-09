Muitos prisioneiros ucranianos foram ‘torturados’ durante cativeiro

Segundo ele, há “pessoas cuja condição física é mais ou menos normal, além da desnutrição crônica devido às más condições de detenção”

“Muitos” ucranianos que foram entregues a Kiev em uma importante troca de prisioneiros de guerra com Moscou foram “brutalmente torturados” durante seu cativeiro, disse um alto funcionário ucraniano nesta quinta-feira.

“Muitos deles foram brutalmente torturados”, declarou Kyrylo Budanov, encarregado do departamento de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, que participou da organização da troca, anunciada no dia anterior por Kiev.

Segundo ele, há “pessoas cuja condição física é mais ou menos normal, além da desnutrição crônica devido às más condições de detenção”.

Esses prisioneiros foram mantidos em vários estabelecimentos nos territórios ucranianos ocupados por tropas russas, bem como na Rússia, disse Budanov.

De acordo com o ministro do Interior, Denys Monastyrsky, “absolutamente todos” os ucranianos trocados “precisam de reabilitação psicológica”.

