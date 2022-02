Moscou afirma que soldados ucranianos depõem armas abandonam posições

O ministro das Relações Exteriores de Kiev, Dmytro Kuleba, declarou que Moscou “acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia”

Em um comunicado divulgado na manhã de quinta-feira (24), as autoridades de defesa da Rússia afirmaram que soldados ucranianos estão abandonando suas posições diante da ofensiva russa.

De acordo com o comunicado, as forças armadas não estão atacando cidades e não representam “nenhuma ameaça” aos civis. “As posições das Forças Armadas ucranianas que depuseram suas armas não estão sendo atacadas. As forças armadas russas não estão atacando cidades ucranianas. Não há ameaça para a população civil”.

Moscou diz que vários alvos militares, incluindo aeródromos, instalações de defesa e aviões, foram atingidos por “armas de alta precisão” como parte de uma “operação especial” ordenada pelo presidente Vladimir Putin.

O ministro das Relações Exteriores de Kiev, Dmytro Kuleba, declarou que Moscou “acaba de lançar uma invasão em grande escala da Ucrânia”. Segundo ele, “esta é uma guerra de agressão. A Ucrânia se defenderá e vencerá”, insistiu. “O mundo pode e deve parar Putin. A hora de agir é agora.”

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou lei marcial no país, pedindo aos cidadãos que mantenham a calma e fiquem em casa.