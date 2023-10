Morta pelo Hamas, filha de brasileira será enterrada nesta quinta em Israel

Celeste, filha de brasileira, estava desaparecida desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas

19/10/2023 11h21

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A família brasileira da jovem israelense Celeste Fishbein, assassinada pelo Hamas, comunicou que o enterro será nesta quinta-feira (19) em Israel, às 15h30 (9h30 no horário de Brasília), no cemitério Kibutz Ga’ash. O Shivá, que no judaísmo é um período de luto de sete dias, se iniciará após a cerimônia de despedida.

Celeste, filha de brasileira, estava desaparecida desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas após ataques terroristas no Sul do território israelense.

A morte da adolescente foi confirmada na manhã da terça-feira (17) pelo Exército Israelense. Celeste havia sido sequestrada pelo Hamas, conforme informações de seu tio Mario Fishbein.

A jovem trabalhava como babá e morava em uma comunidade rural -Kibutz.

“Com grande tristeza e com o coração partido, anunciamos a morte prematura da nossa filha, irmã, neta, amiga e amada, que foi assassinada por homens perversos no Kibutz Be’eri”, diz o comunicado da família.