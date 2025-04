Morre o Papa Francisco em 21 de abril, um dia após a Páscoa

O Vaticano confirmou, na manhã desta segunda-feira (21), a morte do Papa Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio, aos 88 anos. O falecimento ocorre em uma data carregada de simbolismo: 21 de abril, feriado de Tiradentes no Brasil e apenas um dia após a celebração da Páscoa — o mais importante evento do calendário cristão.

Francisco foi o primeiro papa latino-americano e o primeiro jesuíta a assumir o comando da Igreja Católica. Seu papado, iniciado em 2013, ficou marcado pela defesa dos pobres, o combate à corrupção dentro do Vaticano e uma postura mais aberta diante de temas sociais contemporâneos.

A coincidência das datas — a morte de um líder católico no dia seguinte à ressurreição de Cristo celebrada pela fé cristã, e no mesmo dia em que o Brasil homenageia Tiradentes, mártir da luta pela liberdade — reforça a carga histórica e espiritual deste momento.

O Vaticano ainda não divulgou detalhes sobre o velório e o funeral, que devem seguir os protocolos tradicionais do luto papal. Líderes mundiais e religiosos de todo o planeta já manifestam pesar pela partida de Francisco, considerado um dos papas mais carismáticos e influentes das últimas décadas.