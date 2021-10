Morre Colin Powell, 1º secretário de Estado negro dos EUA

“Perdemos um inesquecível e amoroso marido, pai, avô e um grande americano”, disse a família, em comunicado

Colin Powell, primeiro secretário de Estado negro dos EUA e ex-chefe do Estado Maior Conjunto, morreu na manhã desta segunda-feira (18) devido a complicações decorrentes da Covid-19, segundo mensagem da família do militar publicada no Facebook. Ele tinha 84 anos.

No comunicado, os parentes do militar informam também que Powell estava completamente vacinado contra a doença e agradece a equipe médica do hospital militar Walter Reed. “Perdemos um inesquecível e amoroso marido, pai, avô e um grande americano.”

Como general de quatro estrelas do Exército, foi chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas no governo de George H.W. Bush durante a Guerra do Golfo, em 1991, na qual as forças lideradas pelos EUA expulsaram as tropas iraquianas do Kuwait. Um republicano moderado e pragmático, mais tarde serviu como secretário de Estado de George W. Bush.