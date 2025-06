Moradores confrontam e fazem agentes de migração recuar nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um grupo de moradores de San Diego, na Califórnia, confrontou agentes do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, que invadiram dois restaurantes locais em operação para investigar se os estabelecimentos empregam imigrantes em situação irregular, de acordo com a CNN americana.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram várias pessoas gritando a palavra “vergonha” aos agentes que, acuados, recuam e entram em uma van branca. Algumas delas insultam os policiais, chamando-os de nazistas e covardes.

O prefeito de San Diego, o democrata Todd Gloria, disse ter ficado “profundamente chateado” com as invasões. Em tom crítico ao ICE, ele afirmou que “ações federais como essas são consideradas medidas de segurança pública, mas tiveram o efeito completamente oposto”. ” O que vimos mina a confiança e cria medo em nossa comunidade”, disse ele.

O caso ocorreu na última sexta-feira (30). Não é possível saber se os agentes foram embora do local ou se depois deram continuidade à operação contra os migrantes.

Desde que Donald Trump voltou à Presidência, agências têm aumentado as ações de fiscalização e buscas de migrantes em situação irregular. O republicano promete fazer deportações em massa e, em março, invocou a Lei de Inimigos Estrangeiros, que concede ao presidente autoridade para expulsar “inimigos estrangeiros” sem o devido processo legal, em casos de guerra ou invasão.

Na semana passada, Stephen Miller, um dos principais assessores de Trump, afirmou ao canal americano Fox News que o governo fará esforços para triplicar o número de detenções de imigrantes feitas por agentes do ICE. “Estamos buscando estabelecer uma meta de, no mínimo, 3.000 prisões pelo ICE por dia”, disse ele.

O objetivo é que as detenções ultrapassem a marca de 1 milhão por ano. Segundo Miller, Trump “continuará pressionando para aumentar esse número a cada dia”, com o objetivo de “expulsar todos os imigrantes ilegais de [Joe] Biden”, em referência ao ex-presidente democrata.

Durante a reta final do governo Biden, as autoridades prenderam uma média de 759 migrantes por dia, de acordo com dados federais da Universidade de Syracuse mencionados pela Bloomberg.