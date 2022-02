Militares ucranianos gritam ‘Vão se f…’ para russos antes de serem mortos

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano, anunciou que irá condecorar os combatentes com a ordem de heróis da Ucrânia

Vídeo foi gravado antes dos militares serem mortos em Ilha da Cobra, localizada no Mar Negro. O governo confirmou a morte de 13 soldados que serão condecorados.

Os soldados haviam recusado a entrega da ilha aos inimigos e foram bombardeados. O território fica localizado a 300 km da Crimeia, região anexada em 2014 pela Rússia.

Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia na quinta-feira (23).

Volodymyr Zelensky, Presidente ucraniano, anunciou que irá condecorar os combatentes com a ordem de heróis da Ucrânia. “Todos os oficiais da fronteira morreram heroicamente, mas não desistiram”, disse.



Diversos veículos de mídia, como o The Guardian, a CNN e o portal de notícias ucraniano Ukrayinska Pravda, publicaram o áudio do diálogo dos combatentes.