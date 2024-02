Milei denuncia o ‘nazismo do século XXI’ durante visita a um kibutz atacado pelo Hamas

A cidade é o suposto reduto do chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, e é alvo de intensos bombardeios do Exército israelense

O presidente argentino, Javier Milei, descreveu nesta quinta-feira (8) o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro como o "nazismo do século XXI", depois de visitar com o seu homólogo israelense um kibutz atacado pelo movimento islamista. Ambos os líderes visitaram Nir Oz, palco de um dos ataques mais sangrentos perpetrados pelo movimento islamista palestino, que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Durante o ataque, que durou várias horas, 25% dos quase 400 habitantes do kibutz foram mortos ou sequestrados. Também residiam na comunidade agrícola 18 pessoas de origem argentina, das quais 12 foram sequestradas. O mundo não pode ficar "indiferente" a esta agressão, declarou o presidente argentino ultraliberal perante os jornalistas. Ele descreveu o ataque "terrorista e antissemita" do Hamas como o "nazismo do século XXI". O kibutz de Nir Oz está localizado a poucos quilômetros da cidade de Khan Yunis, na Faixa de Gaza. A cidade é o suposto reduto do chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, e é alvo de intensos bombardeios do Exército israelense. Ver o que resta do kibutz "me sacode a alma" e é "uma experiência muito, muito forte", disse Milei em frente a uma casa incendiada. "Vim condenar os atos terroristas" do Hamas, "apoiar o direito de Israel à autodefesa" e "exigir a libertação de todos os reféns", acrescentou o presidente, que chegou na terça-feira a Israel. Esta é a segunda viagem de Milei ao exterior desde que assumiu o cargo em dezembro. Em sua visita ao kibutz, Milei foi acompanhado por Ofelia Roitman, de 77 anos, uma refém de origem argentina libertada durante a trégua de uma semana no final de novembro. © Agence France-Presse