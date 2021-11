México vai voltar a exigir visto de brasileiros em 11 de dezembro

A medida passa a valer daqui a 15 dias, conforme a publicação, em 11 de dezembro

SÃO PAULO, SP

O governo do México publicou em seu diário oficial nesta sexta-feira (26) a determinação da volta da exigência de visto para brasileiros, conforme adiantado pelo jornal Folha de S.Paulo. A medida passa a valer daqui a 15 dias, conforme a publicação, em 11 de dezembro. Até lá, para entrar no país a turismo ou negócios, brasileiros precisam apenas apresentar o passaporte.



A medida foi tomada diante do aumento do número de brasileiros tentando entrar de modo ilegal nos Estados Unidos a partir da fronteira com o México. Depois de um fluxo de migrantes reduzido em 2020, quando muitos países impuseram restrições a viagens para frear a disseminação do coronavírus, a quantidade de brasileiros tentando entrar de forma ilegal nos EUA explodiu neste ano.



De acordo com dados do Serviço de Alfândega e Proteção das Fronteiras americano (CBP, na sigla em inglês), foram mais de 47 mil apreensões entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Segundo a Polícia Federal, só em agosto 9.000 pessoas foram presas na travessia do México para os EUA. Os brasileiros costumam voar até o México para, dali, tentar cruzar a fronteira terrestre com os EUA.



No documento publicado nesta sexta, o governo mexicano justifica “que se identificou um incremento substancial de brasileiros que ingressam” no país “com uma finalidade distinta da permitida”. O documento ainda afirma que a Secretaria de Relações Exteriores do país já havia comunicado o governo Jair Bolsonaro de que essa decisão seria tomada.



A modalidade do documento que será exigido será a de visto eletrônico para brasileiros que cheguem ao país em transporte aéreo. Para ingresso por terra ou mar, o visto precisará ser tramitado em um consulado do México. O documento ressalta que a medida é temporária e que os dois governos vão trabalhar para “garantir fluxos migratórios seguros, organizados e regulares que permitam, no momento oportuno, reativar a suspensão de visto”.



A atual isenção de vistos entre Brasil e México está sendo aplicada desde 2013. O acordo de não exigência é anterior, mas os mexicanos o suspenderam uma primeira vez em 2005 –na ocasião, o Brasil aplicou o princípio de reciprocidade e também passou a pedir o documento.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo de Andrés Manuel López Obrador atende a uma pressão dos EUA, já que o governo do democrata Joe Biden enfrenta uma crise migratória na fronteira sul.

O incremento do fluxo de brasileiros tentando entrar nos EUA preocupa o Itamaraty, a Polícia Federal e o governo Biden. A travessia por terra envolve enormes riscos, destacam autoridades do Brasil e EUA, e a maioria dos migrantes termina detida em algum dos lados da fronteira. Como consequência da nova onda, o governo Biden pediu para triplicar a frequência de voos com deportados ao Brasil.