Mediadora desmaia, e debate no Reino Unido é interrompido

O debate entre Liz Truss e Rishi Sunak, candidatos a premiê no Reino Unido, teve de ser interrompido de forma abrupta nesta terça-feira (26) após a mediadora Kate McCann desmaiar no estúdio. Organizado pela Talk TV e pelo jornal britânico The Sun, o embate estava sendo transmitido ao vivo.

Truss defendia suas propostas quando é possível ouvir um forte barulho. A atual secretária das Relações Exteriores levou um susto, colocou as mãos no rosto e disse “ó meu Deus” antes da imagem ser cortada.

“Kate McCann desmaiou no ar nesta noite [tarde no Brasil] e, embora esteja bem, o aconselhamento médico foi para que não continuassemos com o debate. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores e ouvintes”, escreveu nas redes sociais o perfil oficial da Talk TV.

Após o susto, Truss se disse aliviada com o fato de que Kate está bem. “Realmente sinto muito que um debate tão bom tenha que terminar. Ansioso para conversar com Kate e o resto da TheSun”.

O debate que não chegou ao fim seria o segundo entre os candidatos. O primeiro, nesta segunda (25) foi marcado por ataques às atuais políticas econômicas, menções à China e questionamentos sobre o papel de Boris Johnson, que anunciou sua renúncia do cargo no início do mês, no novo mandato.