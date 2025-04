Mauro Vieira defende integração da América Latina contra protecionismo em cúpula da Celac

DANIELA ARCANJO

TEGUCIGALPA, HONDURAS (FOLHAPRESS)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, usou a cúpula da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em Honduras para defender o fortalecimento do grupo diante do “refluxo do unilateralismo e do protecionismo”.

A fala ocorreu nesta terça-feira (8), durante encontro a portas fechadas dos chanceleres do grupo. O evento antecipa o ponto alto da cúpula -a reunião dos chefes de Estado, na qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai discursar nesta quarta (9).

“Diante das transformações por que passa o sistema internacional, marcado, atualmente, por crescentes tensões geopolíticas e pelo refluxo do unilateralismo e do protecionismo, a Celac deve fortalecer-se, de modo a permitir que continuemos, de forma unida e firme, a atuar em temas que são caros para a região”, afirmou o chanceler brasileiro a seus homólogos, de acordo com a sua equipe

“Aproveito para destacar a relevância de alguns pontos que requerem nossa atenção especial, como nosso relacionamento externo com países terceiros e blocos”, continuou. “No presente cenário global, é essencial que tenhamos maior coordenação prévia intra-Celac para subsidiar tais contatos, sobretudo com a China e União Europeia, com quem devemos ter reuniões no presente ano.”

O discurso ocorre quase uma semana após o anúncio do que ficou conhecido como o tarifaço do presidente americano, Donald Trump. Na quarta-feira passada (2), o republicano assinou um decreto imponto tarifas a aliados e adversários na tentativa de estimular a reindustrialização dos Estados Unidos.