Macron visita museu e ruínas de porto de chegada de escravizados no Brasil

ITALO NOGUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O presidente da França, Emmanuel Macron, visitou na tarde desta terça-feira (19) pontos importantes da Pequena África, região com diferentes locais de memória sobre a chegada de africanos escravizados na zona portuária do Rio de Janeiro.

Macron esteve nas ruínas do Cais do Valongo, principal porta de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. O guia de turismo Cosme Felippsen explicou a importância da região ao líder francês.

As ruínas do local, que recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco em 2017, foram encontradas em escavações feitas durante obras de revitalização da zona portuária em 2011.

O presidente francês também visitou o Instituto dos Pretos Novos, entidade que pesquisa e preserva o patrimônio material e imaterial africano e afro-brasileiro. Ele funciona no sítio arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, como eram chamados os escravizados que morriam após a entrada dos navios na baía de Guanabara ou imediatamente depois do desembarque, antes de serem vendidos.