Macron pede ação contra Irmandade Muçulmana na França

O presidente francês, Emmanuel Macron, encarregou o governo, nesta quarta-feira (21), de elaborar propostas para enfrentar a influência da Irmandade Muçulmana e a ascensão do islamismo político na França, informou a presidência.

O Palácio do Eliseu fez o anúncio após o mandatário francês presidir uma reunião de segurança para examinar um relatório que alerta para a “ameaça à coesão nacional” da Irmandade Muçulmana.

Este movimento, nascido em 1928 no Egito, defende o projeto de um islã político e conservador. O grupo foi proibido por vários países, incluindo Arábia Saudita, Egito e, mais recentemente, Jordânia.

“Devido à importância do assunto e a gravidade dos fatos constatados, [Macron] pediu ao governo que elabore novas propostas que serão examinadas em um Conselho de Defesa no início de junho”, indicou a presidência francesa.

O relatório surge no momento em que a França, um país oficialmente laico, reflete sobre o lugar do islã, após a controversa lei de 2021 contra o “separatismo” e em meio à ascensão eleitoral da extrema direita.

O documento, preparado por duas autoridades de alto escalão, alerta para uma progressão do islamismo que vem “de baixo” e a nível municipal, o que constituiria “uma ameaça a curto e médio prazos”.

Mesmo que “não recorra à ação violenta”, há “risco de danos ao tecido associativo e às instituições republicanas (…) e, de forma mais ampla, à coesão nacional”, afirma o relatório, ao qual a AFP teve acesso.

Este “islamismo municipal” poderia ter “efeitos crescentes no espaço público e no jogo político local” com uma “retirada comunitária, até a constituição de ecossistemas islamistas cada vez mais numerosos”, acrescenta.

Embora o relatório classifique como “subversivo” o projeto da Irmandade Muçulmana, que buscaria modificar gradualmente as regras sobre secularismo e igualdade de gênero, descarta que eles queiram aplicar a lei islâmica na França.

A Federação dos Muçulmanos da França, apresentada no relatório como o ramo nacional do movimento, advertiu em um comunicado contra um “amálgama perigoso” entre o islã e o radicalismo.

“Por trás destas acusações infundadas, está surgindo uma estigmatização do islã e dos muçulmanos”, disse a federação, alertando que isso poderia levar a “atos de violência”, como o esfaqueamento fatal de Aboubakar Cissé, um jovem malinês, em 25 de abril, do lado de fora de uma mesquita na França.

© Agence France-Presse