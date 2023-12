Lula na COP28: ‘o planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos’

Chegou o momento de “atitudes concretas”, disse Lula em discurso para os líderes mundiais na COP28 em Dubai

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou nesta sexta-feira (1) que “o planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos” e que chegou o momento de “atitudes concretas”, em um discurso para os líderes mundiais na COP28 em Dubai.

“O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos. De metas de redução de emissão de carbono negligenciadas”, afirmou o presidente brasileiro para quase 140 líderes mundiais.

“O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É preciso resgatar a crença no multilateralismo… É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto, de 1997, e os Acordos de Paris, de 2015, não sejam implementados.”

“É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Temos de fazê-lo de forma urgente e justa”, afirmou.

Brasil tem mais de 1.300 delegados na COP28 de Dubai

O Brasil tem 1.336 delegados na conferência do clima COP28, contra quase 620 dos Emirados Árabes Unidos, país anfitrião, e 158 dos Estados Unidos, segundo os números oficiais.

A COP28 de Dubai, que começou na quinta-feira e prosseguirá até 12 de dezembro, é a maior conferência do clima já organizada até o momento, com um total de 104.000 inscritos, incluindo técnicos e funcionários do setor de segurança.

Os números incluem mais de 80.000 delegados oficiais, de acordo com os dados da UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima), que pela primeira vez publicou a lista completa (embora provisória) de cargos, diante das críticas ao excesso de burocracia e lobby das grandes potências e empresas petrolíferas.

Os 80.000 delegados representam o dobro do número registrado na COP27 de Sharm el-Sheikh (Egito).

Uma parte dos inscritos provavelmente acompanha os debates à distância.

De acordo com a ONU, 27.208 empresários, cientistas e ativistas se inscreveram para a COP28, que acontece em um enorme parque de exposições de Dubai.

Quase 4.000 jornalistas estão no evento e quase 14.000 integrantes de organizações não governamentais.

E para a feira paralela de empresas, governos e inventores que lutam contra a mudança climática, denominada de “Zona Verde”, aberta ao público, os organizadores esperam a visita de 400.000 pessoas ao longo de 10 dias.

