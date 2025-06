Lula aterrissa em Paris para reunião com Macron e homenagens

ANDRÉ FONTENELLE

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) aterrissou no aeroporto de Orly às 13h30 locais (8h30 no Brasil) e se dirigiu ao hotel Intercontinental Le Grand, vizinho da Ópera de Paris. A diária mais barata do hotel nos sites de busca custa € 471 (cerca de R$ 3.000).

A comitiva inclui 19 autoridades, entre elas 7 ministros titulares (Relações Exteriores, Justiça, Portos, Agricultura, Cultura, Minas e Energia, Meio Ambiente), 3 senadores e 4 deputados federais.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente não tem compromissos oficiais nesta quarta. A primeira-dama, Janja, tem prevista a participação em um encontro com sua homóloga francesa, Brigitte Macron, e um grupo de estilistas brasileiras em um restaurante de Paris.

Na manhã desta quinta (5), Lula será recebido pelo presidente Emmanuel Macron no pátio dos Invalides, o monumento francês onde fica o túmulo de Napoleão e onde são recebidos chefes de Estado em visita oficial. Em seguida, Lula tem uma reunião com Macron no Palácio do Eliseu, sede da presidência, seguida de declaração à imprensa e almoço.

Na tarde de quinta, Lula será homenageado com uma sessão privada da Academia Francesa, homenagem concedida raramente pela instituição criada no século 17. De lá, o presidente segue para o Hôtel de Ville, sede do governo municipal de Paris. Será recebido pela prefeita, a socialista Anne Hidalgo, e inaugurará uma placa comemorativa na “floresta urbana” plantada pela capital francesa na esplanada em frente à prefeitura.

Às 20h30 (15h30 em Brasília) de quinta, Lula janta com Macron e um grupo de personalidades brasileiras e francesas no Eliseu.

Na sexta (6), o presidente recebe o título de doutor honoris causa da Universidade Paris 8 e inaugura duas exposições de arte brasileira no Grand Palais, pavilhão de exposições histórico no centro de Paris.

Também participa de cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação, concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal, e discursa no Fórum Empresarial Brasil-França.

O Planalto ainda não havia confirmado, até a manhã desta quarta, se Lula viaja para o litoral mediterrâneo ainda na tarde de sexta ou na manhã de sábado. Ele participará de um fórum sobre “economia azul” (relacionada aos mares) em Mônaco, no dia 8, e da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, em Nice, no dia 9. Antes de retornar o Brasil, no mesmo dia 9, ele visitará em Lyon a sede da Interpol, organização internacional de polícias. O secretário-geral da Interpol é o delegado da Polícia Federal brasileira Valdecy Urquiza, eleito no ano passado com apoio do governo brasileiro.