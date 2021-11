López Obrador, Biden e Trudeau se reúnem na Cúpula dos Três Amigos

Produção de vacinas na região, integração econômica e cadeias de abastecimento serão alguns dos temas do encontro, que acontece esta tarde

Andrés Manuel López Obrador falará, nesta quinta-feira (18), sobre economia e vacinas anticovid-19 com Joe Biden e Justin Trudeau em Washington, durante a Cúpula de Líderes da América do Norte.

No encontro, temas espinhosos como Cuba e reforma elétrica serão evitados.

O México chega à “Cúpula dos Três Amigos”, a primeira desde 2016, com “uma visão otimista”, porque o clima é “positivo”, disse o chanceler Marcelo Ebrard em entrevista coletiva ontem, na capital americana.

Produção de vacinas na região, integração econômica e cadeias de abastecimento e valor serão alguns dos temas marcantes do encontro, que acontece esta tarde.

Ainda segundo o chanceler Ebrard, a cúpula tratará do “desenvolvimento do sul do México e da América Central, como resposta aos fenômenos migratórios”.

Em junho, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, com quem López Obrador voltará a se reunir nesta quinta-feira, já havia pedido que se dê prioridade às causas da migração clandestina.

Tópico sensível, Cuba não está na ordem do dia. AMLO, como o presidente mexicano é conhecido, critica o embargo americano à ilha, por considerá-lo “desumano”.

Também é improvável que outra questão venha à tona: a reforma elétrica. Esta é uma das maiores apostas de AMLO, mas preocupa Estados Unidos e Canadá pelo seu potencial impacto nos investimentos privados, no âmbito do pacto comercial USMCA (acrônimo do acordo entre Estados Unidos, Canadá e México).

“Pode ser que o tema seja abordado”, comentou o ministro mexicano, que logo em seguida praticamente descartou essa possibilidade.

López Obrador também terá dois encontros bilaterais que reativarão os laços regionais, após as tensões vividas no governo de Donald Trump.

Pela manhã, reúne-se com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, com quem discutirá, entre outras questões, da reconciliação dos povos indígenas.

Mais tarde, encontra-se com o presidente americano, Joe Biden. Os dois líderes examinarão os avanços no Diálogo Econômico de Alto Nível e no Entendimento Bicentenário firmado entre México e Estados Unidos, voltado para a área de segurança.

