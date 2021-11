Leões de parque selvagem em Singapura dão positivo para coronavírus

Os leões asiáticos começaram a mostrar alguns sinais da doença no último fim de semana, o que levou seus tratadores a fazerem testes

Quatro leões de um parque de vida selvagem de Singapura testaram positivo para coronavírus, depois de serem infectados por funcionários, e apresentam sintomas como tosse e espirros – informaram autoridades locais na quarta-feira (10).

Os leões asiáticos começaram a mostrar alguns sinais da doença no último fim de semana (6 e 7), o que levou seus tratadores a fazerem testes de detecção.

“Todos os felinos continuam radiantes, alertas e ativos”, disse Sonja Luz, do Mandai Wildlife Group, que administra o parque.

“Esperamos que os leões se recuperem bem apenas com um tratamento de apoio”, afirmou.

Os animais infectados e outros leões do Parque Safári Noturno de Singapura foram colocados em isolamento, informou o serviço veterinário do governo.

Três tratadores deste parque ao ar livre, que abriga centenas de animais, também testaram positivo para o coronavírus.

Um leão africano do zoológico de Singapura, adjacente ao parque, também adoeceu, e as autoridades locais solicitaram teste de detecção no animal.

O Parque Safári Noturno e o zoológico de Singapura permaneceram abertos, pois o risco de os animais transmitirem o vírus para os humanos é considerado mínimo.

Leões, tigres e gorilas já tiveram resultados positivos em zoológicos dos Estados Unidos, assim como cães e gatos.

No momento, Singapura enfrenta sua pior onda de infecções por covid-19 desde o início da pandemia, com cerca de 2.000 a 3.000 novos casos por dia e algumas mortes.

© Agence France-Presse