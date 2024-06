Kim Jong-un promete ‘apoio total e solidariedade’ à Rússia na guerra contra a Ucrânia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu “apoio total e solidariedade” à Rússia na guerra contra a Ucrânia, no início de um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Pyongyang. Kim também destacou o “importante papel e a missão da Rússia em preservar a estabilidade estratégica e o equilíbrio no mundo”.

“A situação no mundo está se exacerbando e mudando rapidamente”, disse Kim. “Nesta situação, temos a intenção de reforçar a interação estratégica com a Rússia.”

Não ficou claro que tipo de apoio a Coreia do Norte poderia prestar à Rússia, mas as potências ocidentais temem que a visita de Putin a Pyongyang resulte em um acordo de fornecimento de armas e munições para a guerra na Ucrânia, em troca de assistência econômica e transferência de tecnologia. Fonte: Associated Press.

Estadão Conteúdo