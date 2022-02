Kiev diz ter abatido avião russo; Moscou afirma ter derrubado 3 helicópteros ucranianos

O segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia começou com uma intensificação do cerco à capital do país, Kiev

Igor Gielow

Moscou, RússiaI

Entre as diversas disputas narrativas em curso na invasão russa da Ucrânia, as baixas de lado a lado seguem em alta.

Na manhã desta sexta (25), Kiev disse ter derrubado um avião não identificado russo na região de Tcherkassi.

Já Moscou afirmou ter abatido três helicópteros ucranianos, e acusou Kiev de atirar um míssil contra um navio de carga russo no mar de Azov (porção leste do mar Negro).

O segundo dia da campanha militar russa contra a Ucrânia começou com uma intensificação do cerco à capital do país, Kiev. Forças de Vladimir Putin voltaram a bombardear a cidade, desta vez com efeitos mais claros sobre civis, e se aproximam por dois flancos.

Um homem limpa destroços em um prédio residencial danificado na rua Koshytsa, um subúrbio da capital ucraniana Kiev, onde um bombardeio militar supostamente atingiu, em 25 de fevereiro de 2022. Foto: AFP

O movimento parece confirmar a hipótese de que a Rússia de fato mira Kiev como seu principal alvo nesta guerra, ainda que haja combates e ataques ocorrendo em quase todas as partes do país -inclusive o oeste, área considerada mais imune devido à sua proximidade da fronteira com a membro da Otan (aliança militar ocidental) Polônia.

Sanções

Diante das diversas medidas que o Ocidente anuncia em represália ao ataque russo na Ucrânia, Moscou prepara um pacote de sanções retaliatórias e sabe as fraquezas de seus alvos, disse a presidente da câmara alta do Parlamento, Valentina Matvienko, nesta sexta-feira (25).

Uma medida prática já foi tomada. A Rússia proibiu a entrada em seu espaço aéreo de todos os aviões vinculados ao Reino Unido em resposta às sanções impostas por Londres à companhia aérea russa Aeroflot -que integra a aliança internacional SkyTeam, da qual faz parte a franco-holandesa Air France-KLM.

Estão bloqueados todos os aviões “de propriedade, arrendados, ou operados por uma organização vinculada, ou registrada, no Reino Unido”, anunciou a agência reguladora Rosaviatsia, em comunicado. A medida inclui os voos em trânsito pelo espaço aéreo russo.