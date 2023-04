Kate Middleton posta foto inédita de rainha Elizabeth II

Na imagem, a rainha está sentada ao lado de seus netos e bisnetos no Castelo de Balmoral, na Escócia

A rainha Elizabeth II, que morreu no ano passado, completaria 97 anos hoje. Em sua homenagem, o perfil oficial de Kate Middleton e príncipe William no Instagram compartilhou uma foto inédita da monarca em seu aniversário.

O registro foi feito pela princesa de Gales no último verão. Na imagem, a rainha está sentada ao lado de seus netos e bisnetos no Castelo de Balmoral, na Escócia.

“Hoje seria o aniversário de 97 anos de sua falecida Majestade, a Rainha Elizabeth. Esta fotografia – mostrando-a com alguns de seus netos e bisnetos – foi tirada em Balmoral no verão passado”, registrou o perfil.

Em breve, o trono que era de Elizabeth ganhará um novo ocupante. A cerimônia de coroação do rei Charles III, 74, vai acontecer no dia 6 de maio, um sábado, e as celebrações vão se estender por todo o fim de semana até a segunda-feira.

Estadão conteúdo