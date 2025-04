Juiz dos EUA derruba veto imposto pelo governo Trump à Associated Press

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um juiz federal dos Estados Unidos determinou nesta terça-feira (8) a suspensão do veto imposto pelo governo de Donald Trump à agência de notícias Associated Press (AP), cujos profissionais estavam impedidos de acessar o Salão Oval da Casa Branca e o avião presidencial americano, o Air Force One.

A ordem foi emitida pelo juiz Trevor McFadden, nomeado por Trump em seu primeiro mandato. “A Suprema Corte sustenta que, de acordo com a Primeira Emenda, se o governo abre as portas para alguns jornalistas -seja no Salão Oval, na Sala Leste ou em qualquer outro lugar- ele não pode fechar essas portas para outros jornalistas devido aos seus pontos de vista”, escreveu ele na decisão.

Segundo o juiz, a medida não entrará em vigor pelo menos até o próximo domingo (13) para dar tempo ao governo Trump de recorrer às instâncias superiores, o que se tornou praxe neste segundo mandato do republicano.

Trump anunciou a proibição aos jornalistas em fevereiro devido à recusa da agência em adotar a denominação decretada pelo republicano. A AP havia dito que não se referiria ao golfo do México como golfo da América, apesar do decreto do republicano que alterou o nome do acidente geográfico.

Para justificar a decisão à época, a agência disse que a medida do presidente “só tem autoridade dentro dos EUA”. “O México, assim como outros países e órgãos, não reconheceram a mudança de nome.”

Em ação apresentada à Justiça, a AP afirmou que Trump violou o direito constitucional à liberdade de expressão uma vez que ele discordou das palavras que os jornalistas usam. “A decisão deu à AP uma grande vitória em um momento em que a Casa Branca vem desafiando a imprensa em vários níveis”, escreveu a agência nesta terça.

“A decisão de hoje afirma o direito fundamental da imprensa e do público de falar livremente sem retaliação do governo”, disse a porta-voz da AP Lauren Easton. “Essa é uma liberdade garantida a todos os americanos na Constituição dos EUA.”

A AP é um dos meios de comunicação mais respeitados do mundo, e seu manual de Redação é utilizado por uma série de veículos de língua inglesa. Fundada em 1846 por jornais de Nova York, a empresa fornece artigos, fotos e vídeos para vários parceiros, tanto americanos quanto estrangeiros, e emprega mais de 3.000 pessoas.

Trump costuma atacar os meios de comunicação americanos desde seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, algo sem precedentes para um líder em um país onde a liberdade de imprensa está consagrada na Constituição.

Em várias ocasiões, o republicano já chamou jornalistas de “inimigos do povo” e de “produtores de fake news”. No mês passado, ele chamou de ilegais e corruptos os meios de comunicação americanos que o criticam. Trump afirmou ainda que os meios de comunicação “influenciam os juízes”.

Entre as empresas que passaram a reconhecer o novo nome dado por Trump ao golfo do México está o Google, que alterou a nomenclatura no Google Maps. O presidente também proclamou o dia 9 de fevereiro como o “dia do golfo da América”.