Juiz adia para maio audiência que poderá rever pena dos irmãos Menendez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um juiz de Los Angeles adiou nesta quinta-feira (17) a audiência que poderá rever a pena dos irmãos Menendez, condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional devido ao assassinato de seus pais, em 1989, num dos casos mais emblemáticos da história dos Estados Unidos.

A nova audiência foi marcada para 9 de maio. O caso deveria ser julgado nesta quinta, mas o juiz Michael Jesic disse ser necessário mais tempo para análise de um relatório que avalia se os irmãos representam um risco à sociedade. O documento foi solicitado pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, a um conselho estadual de liberdade condicional.

Lyle e Erik tinham 18 e 21 anos quando assassinaram os pais a tiros na mansão da família em Beverly Hills, na Califórnia. O parricídio ganhou ainda mais projeção devido ao cargo do patriarca da família, José Menendez, um executivo na indústria musical em Hollywood que fugiu da Revolução Cubana aos EUA, onde conheceu sua esposa, Kitty.

Durante todo o processo, os Menendez sempre disseram que cometeram o crime por temerem pela própria vida após anos de abusos sexual, físico e emocional. Essa versão tem recebido apoio público após o lançamento, em 2024, de uma série e documentário sobre o caso, ambos na Netflix.

A chance de os irmãos saírem da prisão aumentou no ano passado, quando George Gascón, então promotor do caso recomendou que os irmãos tivessem uma pena menor, o que os tornaria aptos à liberdade condicional.

Ele afirmou que a decisão foi influenciada por vários fatores, incluindo o surgimento de novas provas, o bom comportamento dos Menendez na prisão e mudanças na sociedade: atualmente, diz, existe mais compreensão sobre o impacto de abusos físico e sexual em crianças.

Mas Gascón não é mais o promotor público responsável pelo caso. Nathan J. Hochman, eleito ao cargo em novembro com promessas de rigor no combate ao crime, tem se posicionado de maneira contrária à soltura dos irmãos.

O adiamento da audiência, portanto, é considerado uma vitória para Hochman, ainda que temporária. Na véspera, ele havia apresentado um recurso solicitando uma nova data para o julgamento sob o argumento de que o relatório sobre risco à sociedade é primordial para o andamento do processo. Segundo promotores, o documento foi disponibilizado esta semana.

Trata-se da segunda vez que a audiência é adiada. Em janeiro, o motivo foram os incêndios em Los Anegeles que causaram dezenas de mortes e desabrigaram dezenas de milhares de pessoas.

Além da revisão da sentença, a defesa de Menendez trabalha com outras duas frentes: um pedido de habeas corpus e outro de clemência, este feito ao governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Nos últimos anos surgiram novos elementos que corroboram a versão dos irmãos. Em outubro, por exemplo, veio à tona uma carta escrita por Erik a um primo meses antes do crime, relatando os abusos sexuais que sofria: “[Os abusos] continuam a acontecer, mas está pior para mim agora.

Nunca sei quando vai acontecer e estou ficando louco. Toda noite fico acordado, pensando que ele pode entrar no quarto.”

Antes, em 2023, o ex-integrante da banda Menudo Roy Rosselló disse ter sido estuprado por José quando adolescente. Afirmou também ser testemunha de que o relato dos irmãos é real e pediu a libertação deles.

Após o caso voltar a ter ampla projeção, o governador Newsom solicitou a produção do relatório que avalia se eles representam risco. Nesta quinta, o juiz Michael Jesic não garantiu que as informações no documento serão admitidas pelo tribunal.