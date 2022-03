Johnson: Putin vitorioso significaria nova era de intimidação na Europa

“Putin não decidiu invadir um país inocente pela iminência de uma aproximação com a Otan”, disse

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste sábado, 19, que a invasão da Rússia na Ucrânia precisa fracassar “Um Putin vitorioso não vai parar na Ucrânia, isso significaria o começo de uma nova era de intimidação na Europa. E se ele sair bem-sucedido, será um sinal verde para os autocratas em todo lugar. É um ponto de inflexão para o mundo, de escolher entre liberdade e opressão”, disse Johnson em um discurso de encerramento durante o Congresso do Partido Conservador na cidade inglesa de Blackpool.

“A cada dia que passa da resistência heroica da Ucrânia, fica claro que Putin cometeu um erro catastrófico”, disse o primeiro-ministro, repetindo o que afirmou no dia anterior ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. “Putin não decidiu invadir um país inocente pela iminência de uma aproximação com a Otan”, disse.

“É precisamente porque a Ucrânia e a Rússia tiveram, historicamente, uma relação tão próxima, que ele temia o efeito do modelo ucraniano sobre ele e sobre a Rússia”, acrescentou. “Putin temia o exemplo da Ucrânia por diferentes motivos: na Ucrânia, eles têm imprensa e eleições livres, diferentemente da Rússia de Putin, onde você é envenenado ou baleado por se opor “

Johnson também afirmou que a guerra está fadada a causar danos econômicos ao Ocidente, destacando que, a cada aumento de dólar no preço do barril de petróleo, Moscou ganha bilhões em lucros com vendas de petróleo e gás. Johnson também se solidarizou com os ucranianos, afirmando que milhões de civis são penalizados em um “ataque bárbaro” que não acontecia desde a década de 1940 na Europa. “Nós permanecemos junto com a população ucraniana”, disse.

