Joe Biden tropeça três vezes nas escadas no Air Force 1, e Casa Branca culpa o vento

Biden embarcava para Atlanta, onde falará à comunidade asiático-americana sobre os tiroteios em três spas, que aconteceram nesta semana

O presidente americano Joe Biden passou por uma situação constrangedora na manhã desta sexta-feira (19) ao subir as escadas do Air Force One, avião oficial da Presidência dos Estados Unidos. Ele tropeçou três vezes e chegou a cair em uma delas.

Biden embarcava para Atlanta, onde falará à comunidade asiático-americana sobre os tiroteios em três spas, que aconteceram nesta semana. Ao subir os 25 degraus de acesso à aeronave, ele tropeçou seguidas vezes até cair sobre um dos joelhos.

A porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre afirmou a jornalistas que o presidente está bem após a queda e sugeriu que ventos fortes podem ter contribuído. “Está ventando muito lá fora”, afirmou ela, segundo a Reuters. “Ele está 100%”, concluiu.

No final de novembro, Biden sofreu uma fratura no pé direito enquanto brincava com um de seus cães. Aos 78 anos, ele foi a pessoa mais velha a assumir a Presidência quando entrou na Casa Branca em 20 de janeiro.

Biden decidiu visitar Atlanta após a chacina que deixou oito vítimas, seis delas mulheres de origem asiática, nesta semana, desencadeando uma nova onda de medo e revolta entre asiático-americanos. O presidente, no entanto, já afirmou que a motivação dos ataques não foi confirmada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente é famoso por suas gafes, que já lhe custaram, por exemplo, a indicação como candidato democrata na eleição de 1988. Ele cultiva com gosto a imagem de vovô bonachão que adora tomar sorvete, seu único vício conhecido.

As informações são da FolhaPress