Joe Biden tropeça e cai durante evento militar nos EUA

São Paulo, SP

O presidente dos EUA, Joe Biden, tropeçou e caiu nesta quinta-feira (1º) durante cerimônia de entrega de diplomas a formandos da Academia da Força Aérea americana no estado do Colorado.

Oficiais e seguranças logo o ajudaram a se levantar, mas o episódio levantou preocupação pela idade do presidente que, aos 80 anos, é o homem mais velho a liderar os EUA.

No Twitter o diretor de Comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, disse que Biden está bem e que teria tropeçado em um saco preto colocado no palco. O próprio presidente aponta para o objeto logo após se levantar, mostra uma gravação do momento.