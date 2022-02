Joe Biden diz que os ataques a Ucrânia são injustificáveis

Ele falou ainda que as preces do mundo inteiro estão junto ao povo ucraniano na madrugada desta quinta

Vladimir Putin, presidente da Rússia, autorizou uma operação militar especial nas regiões separatistas da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, 24. As informações são da agência russa RIA. Não existem detalhes sobre a operação, tampouco se ela já começou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já reagiu à autorização de Putin. Em declaração, Biden disse que os ataques russos a Ucrânia são injustificáveis. Ele falou ainda que as preces do mundo inteiro estão junto ao povo ucraniano na madrugada desta quinta.

Leia também Putin autoriza operação militar no leste da Ucrânia

Segundo o presidente estadunidense, Putin escolheu uma guerra premeditada que trará ‘perdas catastróficas de vidas no leste da Ucrânia’. Biden responsabilizou Putin pelas perdas.

O presidente russo, por sua vez, colocou toda a responsabilidade da operação no regime ucraniano.

Biden informou que vai monitorar a situação durante esta madrugada da Casa Branca e nesta quinta-feira, durante a manhã, ele irá se encontrar com os líderes do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Além de anunciar as consequências que serão impostas à Rússia.

O comunicado de Biden foi divulgado pela Casa Branca. Putin fez seu discurso em TV aberta.

Em declaração, o embaixador russo na ONU disse que ocupar a Ucrânia ‘não está nos nossos planos’.