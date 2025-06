JBS USA emite US$ 3,5 bilhões em dívida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A JBS USA, parte do grupo brasileiro JBS, precificou nesta segunda-feira (23) uma emissão de US$ 3,5 bilhões (R$ 19,2 bilhões) em dívida com vencimentos em 10, 30 e 40 anos, a maior e mais longa da história da companhia, segundo comunicado da processadora de alimentos divulgado ao mercado.

Os contratos de 10 e 30 anos são de US$ 1,25 bilhão cada, com rendimento de 5,572% e cupom de 5,5% para as notas com vencimento em 2036 e rendimento de 6,265% e cupom de 6,25% para aquelas vencendo em 2056, segundo a JBS. Já o de 40 anos é de US$ 1 bilhão, com rendimento de 6,415% e cupom de 6,375%.

A JBS informou que os recursos serão utilizados para pagamento da totalidade das notas sêniores de 2,5% com vencimento em 2027, resgate de todas as notas sêniores em circulação de 5,125% com vencimento em 2028 e pagamento de “certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais”.

“Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes”, acrescentou.

A oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 3 de julho.

Os coordenadores da operação são BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho e RBC, de acordo com o IFR, serviço da LSEG.

A empresa dos irmãos Batista passou a ser negociada na Nyse (New York Stock Exchange), a Bolsa de Nova York, no dia 13 de junho, sob o código JBS.

De acordo com a JBS, o conglomerado conta com mais de 250 fábricas, produção em 17 países, empregando 280 mil pessoas (no Brasil, são 158 mil). Seus produtos são comercializados em mais de 180 países.

Fazem parte da companhia as marcas: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo, Just Bare.

A família Batista, que fundou e ainda controla a JBS, tenta há mais de uma década listar as ações da empresa em Nova York, mas enfrentou vários contratempos, incluindo o escândalo de Lava Jato.