James Webb consegue imagens dos anéis de Netuno

O supertelescópio James Webb registrou imagens nítidas de Netuno, o oitavo planeta do nosso sistema solar, na manhã desta quarta-feira. A foto do gigante planeta de gelo foi divulgada pela Nasa, a agência espacial norte-americana, e a ESA, agência espacial da Europa.

Por meio da foto, é possível ver anéis no planeta. Segundo a Nasa, o registro revela a visão mais nítida em 30 anos, mostrando pelo menos cinco arcos formados por bilhões de partículas de rocha, gelo e poeira.

Com sua tecnologia avançada, o James Webb capturou também sete das 14 luas conhecidas de Netuno. O planeta está cerca de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra.

Na segunda-feira (19), a Nasa já havia divulgado imagens de Marte, também feitas pelo supertelecópio. Segundo a agência, os astrônomos vão utilizar os novos registros divulgados para analisar as caracerísticas do planeta vermelho.