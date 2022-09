James Webb captura as primeiras imagens de Marte

Os astrônomos vão utilizar as imagens divulgadas para analisar as caracerísticas de Marte através do supertelescópio

O supertelescópio James Webb capturou, pela primeira vez, imagens e dados científicos de Marte. As fotos foram feitas no dia 5 de setembro, e foram divulgadas hoje pela Nasa e pela ESA, as agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa.

Segundo a Nasa, as imagens fornecem uma perpectiva única do planeta vizinho. Entretanto, são bem diferentes de outros registros capturados anteriormente pelo James Webb. Isso porque Marte está relativamente perto da Terra e, durante à noite, é um dos objetos mais brilhantes do céu. Por isso, o supertelescópio tem dificuldade quando se trata do foco da imagem.

“O Webb foi construído para detectar luz fraca de galáxias distantes, mas Marte é extremamente brilhante! Por isso, técnicas especiais foram usadas para evitar que o Webb fosse inundado com luz”, afirmou a agência.

Os astrônomos vão utilizar as imagens divulgadas para analisar as caracerísticas de Marte através do supertelescópio, e então coletar informações adicionais sobre a superfície e a atmosfera.