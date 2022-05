Itamaraty: Bolsonaro e presidente da Guiana fizeram chamamento a cessar-fogo na Ucrânia

Bolsonaro e Ali se reuniram hoje em Georgetown, capital da Guiana, na terceira viagem internacional do presidente brasileiro do ano

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota, que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Guiana, Irfaan Ali, expressaram “profunda preocupação” com a guerra na Ucrânia nesta sexta-feira e fizeram chamamento a um cessar-fogo.

“Fizeram chamamento a um cessar-fogo, à resolução pacífica do conflito e ao respeito ao Direito Internacional, incluindo aos princípios de não-intervenção, integridade territorial e proibição de ameaça ou uso da força”, diz o Itamaraty na declaração conjunta da reunião bilateral. “Os dois Chefes de Estado também defenderam uma solução diplomática para enfrentar os crescentes desafios humanitários no terreno. Expressaram ainda preocupação em relação aos impactos econômicos e sociais do conflito, incluindo os efeitos de sanções sobre a segurança alimentar no mundo em desenvolvimento”.

Bolsonaro e Ali se reuniram hoje em Georgetown, capital da Guiana, na terceira viagem internacional do presidente brasileiro do ano. O foco do encontro, como mostrou mais cedo reportagem do Broadcast Político, foi cooperação de longo prazo na área de energia, como também confirmado na declaração conjunta.

“Os dois Presidentes observaram que os desenvolvimentos em curso no setor de energia em seus respectivos países abrem espaço para ampliação da agenda bilateral em matéria de cooperação energética, incluindo aspectos ambientais”, traz o comunicado, sem citação à Petrobras.

A nota emitida pelo Itamaraty ainda diz que os dois presidentes decidiram estabelecer um grupo de trabalho bilateral para avaliar potenciais benefícios de um corredor rodoviário para ligar Boa Vista (RR) a Georgetown. “Nesse sentido, também instruíram suas equipes a acordar, até o terceiro trimestre de 2022, as medidas necessárias para viabilizar a plena implementação do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas Brasil-Guiana”, acrescenta o texto.

