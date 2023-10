Israel seguirá com bloqueio de água e comida até liberação de reféns

Israel disse que não haverá exceções humanitárias ao cerco à Faixa de Gaza até que todos os seus reféns fossem libertados

A Faixa de Gaza vive um momento de bloqueio total. No dia 9, Israel ordenou um cerco total ao território, e desde ontem, a eletricidade está cortada. O conflito entre o país e a Palestina foi retomado com força no último sábado (7), quando o grupo Hamas atacou o território israelense por vias terrestre e aérea, causando destruição e mortes. Além disso, o grupo sequestrou uma centena de reféns

Israel encontrou como alternativa o bloqueio elétrico, de água e comida, e disse que não haverá exceções humanitárias ao cerco à Faixa de Gaza até que todos os seus reféns fossem libertados.

A reserva de combustível que opera geradores de hospital na Faixa de Gaza já está no fim. A Cruz Vermelha pediu para que Israel permita a passagem de combustíveis para evitar que “hospitais sobrecarregados em Gaza se tornem necrotérios”.

Cerca de 100 famílias israelenses já foram notificadas pelo governo com a suspeita de terem parentes feitos de reféns em Gaza.