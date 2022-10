Israel não proporcionará armas para Ucrânia

O ministro reiterou, no entanto, o compromisso do Estado de Israel de continuar fornecendo ajuda humanitária para a Ucrânia

O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, declarou nesta quarta-feira (19) que seu país não fornecerá armas à Ucrânia, dois dias depois de Moscou advertir que a entrega de armamento israelense a Kiev prejudicaria, seriamente, o relacionamento bilateral.

“Nossa política em relação à Ucrânia não vai mudar. Continuaremos apoiando o Ocidente”, mas “não forneceremos sistemas de armamentos para a Ucrânia”, declarou Gantz em uma reunião com embaixadores da União Europeia, conforme comunicado divulgado por sua assessoria.

O ministro reiterou, no entanto, o compromisso do Estado de Israel de continuar fornecendo ajuda humanitária para a Ucrânia.

“Israel tem uma política de apoio à Ucrânia por meio de ajuda humanitária e da entrega de equipamentos defensivos vitais. Pretendo examinar e aprovar um conjunto de ajuda adicional”, acrescentou Gantz.

Na segunda-feira, o ex-presidente russo e atual número dois do Conselho de Segurança de Moscou, Dmitri Medvedev, alertou que a eventual entrega de armas à Ucrânia “destruiria” a relação entre Israel e Rússia.

“Israel parece estar-se preparando para entregar armas ao regime de Kiev. É uma medida muito imprudente. Destruirá todas as relações bilaterais entre os nossos países”, declarou Medvedev.

Até agora, as autoridades israelenses se limitaram a cooperar com a Ucrânia com ajuda humanitária e entregas de material não letal, para não prejudicar sua estreita relação com Moscou.

Israel também se tornou um abrigo para os críticos do Kremlin, com até mesmo alguns russos famosos se estabelecendo no país desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou, em 24 de fevereiro.

