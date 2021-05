Israel mata comandante militante após lançamento de foguetes palestinos

O assassinato de Hussam Abu Harbeed, comandante armado da Jihad Islâmica para o norte de Gaza, provavelmente gerou uma resposta feroz

Israel matou um comandante militante palestino em pesados ataques aéreos na Faixa de Gaza nesta segunda-feira, 17, e grupos islâmicos renovaram os ataques com foguetes contra cidades israelenses, apesar dos crescentes apelos internacionais por um cessar-fogo. O assassinato de Hussam Abu Harbeed, comandante armado da Jihad Islâmica para o norte de Gaza, provavelmente gerou uma resposta feroz do grupo militante que está lutando ao lado do Hamas, o movimento islâmico que controla o enclave costeiro.

Quando as hostilidades mais violentas na região em anos entraram na segunda semana, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, pediu a todos os lados que protegessem os civis e disse que Washington está trabalhando intensamente nos bastidores para deter o conflito.

Mas em Nova York, a terceira reunião virtual do Conselho de Segurança da ONU terminou sem avanços depois que os EUA se opuseram à adoção de uma declaração pela terceira vez em uma semana, segundo fontes diplomáticas. Uma nova reunião do Conselho de Segurança a portas fechadas está marcada para terça-feira, disseram diplomatas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi acusado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de ter mãos ensanguentadas por seu apoio a Israel no conflito na Faixa de Gaza.

Autoridades de Saúde de Gaza registraram o número de palestinos mortos desde que as hostilidades começaram em 201, incluindo 58 crianças e 34 mulheres.

Dez pessoas foram mortas em Israel, incluindo duas crianças. A polícia disse que um homem israelense também morreu no hospital nesta segunda-feira, depois de ser atacado e ferido em Lod na semana passada por manifestantes árabes, quando os confrontos eclodiram em comunidades mistas de judeus e árabes em Israel, disse a polícia.

Nenhum sinal para fim dos combates

Os militares israelenses disseram em um comunicado que Harbeed esteve “por trás de vários ataques terroristas de mísseis antitanque contra civis israelenses”, e um general israelense disse que seu país poderia continuar a luta “para sempre”.

Grupos militantes em Gaza também não deram nenhum sinal de que o fim dos combates era iminente. Logo após a morte de Harbeed, a Jihad Islâmica afirmou que havia disparado foguetes na cidade costeira israelense de Ashdod, e a polícia israelense disse que três pessoas ficaram levemente feridas.

Pelo menos três palestinos também foram mortos por um ataque aéreo israelense a um carro na Cidade de Gaza nesta segunda-feira, disseram os médicos, após uma noite de pesados ataques aéreos israelenses. Os militares israelenses disseram que militantes de Gaza dispararam cerca de 60 foguetes contra cidades israelenses durante a noite, contra 120 e 200 nas duas noites anteriores.

Outro palestino foi morto em um ataque aéreo à cidade de Jabalya, disseram os médicos. “Meus filhos não conseguiram dormir a noite toda, mesmo depois que a onda de bombardeios intensos parou”, disse Umm Naeem, de 50 anos, mãe de cinco filhos, enquanto comprava pão na Cidade de Gaza após os últimos ataques aéreos israelenses. “O que está acontecendo conosco é demais, mas Jerusalém merece todos os sacrifícios.”

Israel bombardeou o que seus militares disseram ser 15 km de túneis subterrâneos usados pelo Hamas depois que militantes palestinos dispararam foguetes de Gaza contra as cidades israelenses de Beersheba e Ashkelon.

Nove residências pertencentes a comandantes de alto escalão do Hamas em Gaza também foram atingidas.

“Temos de continuar a guerra até que haja um cessar-fogo de longo prazo, um que não seja temporário”, disse Osher Bugam, um residente da cidade costeira de Israel de Ashkelon, depois que um foguete disparado de Gaza atingiu uma sinagoga no local.

Secretaria-Geral da OEA qualifica Hamas como ‘organização terrorista’

A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos(OEA) descreveu nesta segunda-feira o movimento islâmico Hamas como uma “organização terrorista”, e invocou o direito de “legítima defesa” de Israel contra as ações contra este grupo.

“Os recentes ataques lançados pelo Hamas contra a população civil israelense, sem dúvida, constituem ataques de natureza terrorista. Sua violência e os objetivos que buscam têm claramente essa característica”, informou o gabinete de Luis Almagro em um comunicado.

O comunicado acusou o Hamas de “agressão terrorista ilimitada” e de “semear o terror sobre pessoas inocentes, sejam elas israelenses ou palestinas”. Além disso, repudiou e condenou o que chamou de “uso imoral e indigno de crianças e mulheres como escudos humanos”, assim como “a militarização de áreas residenciais”. “O início de ataques desta natureza contra um país com um claro objetivo terrorista contra sua população civil torna essencial a invocação do princípio da legítima defesa por parte de Israel”, ressaltou.

O Hamas começou a disparar foguetes contra Israel em 10 de maio depois que tropas israelenses entraram na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém – sagrada para muçulmanos e judeus – em meio à escalada de tensões sobre medidas para desalojar famílias palestinas de um bairro em Jerusalém Oriental.

O disparo de foguetes por parte dos militantes palestinos desencadeou em uma grande ofensiva aérea israelense na Faixa de Gaza, um estreito enclave palestino do qual o Exército israelense se retirou em 2005 antes de impor um bloqueio, reforçado depois que o Hamas assumiu o poder, em 2007.

O Hamas é considerado uma “organização terrorista” por Israel, assim como pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Chefiada desde 2015 pelo uruguaio Almagro, a Secretaria-Geral da OEA é o órgão central da organização regional integrada pelos 35 países do continente americano.

A classificação do Hamas como uma “organização terrorista” pode ter consequências políticas, acarretando eventualmente a uma votação dos países da OEA sobre uma resolução da organização nesse mesmo sentido. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Estadão Conteúdo