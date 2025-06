Israel divulga fotos de Greta e ativista brasileiro após interceptação em alto-mar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo de Israel divulgou nesta segunda (9) as primeiras fotos dos ativistas Thiago Ávila e Greta Thunberg, do Brasil e da Suécia, respectivamente, após a chegada do barco Madleen ao porto israelense de Ashdod. Na véspera, eles foram interceptados pelas forças de Tel Aviv em alto-mar.

“O ‘iate das selfies’ atracou no porto de Ashdod há pouco. Os passageiros estão passando por exames médicos para garantir que estejam bem”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores israelense na plataforma X.

O Madleen faz parte da Flotilha da Liberdade, iniciativa humanitária que tentava romper o bloqueio israelense a Gaza e entregar suprimentos aos palestinos no território, que vivem sob constante bombardeio de Tel Aviv.

No total, 12 pessoas estavam a bordo da embarcação. O governo israelense não informou se os tripulantes foram levados para a prisão -anteriormente, Tel Aviv havia dito que eles seriam deportados aos seus países de origem.

Israel, que em seus comunicados oficiais se refere ao Madleen como “o iate das selfies”, disse ainda que os suprimentos a bordo do barco seriam confiscados e entregues aos palestinos “por meio de canais humanitários de verdade”.

Por volta das 15h30 de segunda, a irmã de Thiago Ávila disse em comunicado que ainda não tinha contato com o ativista. A Folhade S.Paulo perguntou ao Itamaraty e à embaixada do Brasil em Tel Aviv se a diplomacia brasileira está em contato com o ativista, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.