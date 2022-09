Iraniana é presa por ter comido em restaurante de Teerã sem hijab

Nos últimos dias, a imprensa fora do Irã mostrou várias imagens de desobediência civil, nas quais mulheres no Irã são vistas andando sem véu

Uma mulher almoçando sem véu em um restaurante em Teerã, cuja imagem viralizou nas redes sociais, foi presa, disse sua irmã nesta sexta-feira (30), em um contexto de repressão no Irã contra o movimento que surgiu após a morte de Mahsa Amini.

A imagem mostra Donya Rad sentada em um restaurante na capital iraniana, comendo com uma amiga, que também não está com o cabelo coberto.

A foto foi amplamente compartilhada nas redes sociais, com muitos comentários parabenizando as duas mulheres por desobedecerem ao rigoroso código de vestimenta na República Islâmica.

Mahsa Amini morreu em meados de setembro depois de ser presa pela polícia da moral, que a acusou de não cobrir adequadamente o cabelo com o hijab.

“Ontem, após a publicação desta foto, as agências de segurança entraram em contato com minha irmã Donya Rad e pediram explicações”, disse sua irmã Dina no Twitter.

“Hoje, após ter ido para onde a chamaram, ela foi presa. Depois de horas de silêncio, Donya me disse em uma breve ligação que ela havia sido transferida para a ala 209 da prisão de Evin”, acrescentou, referindo-se a uma ala desta prisão de Teerã.

“Nossa família está muito preocupada”, acrescentou.

Nos últimos dias, a imprensa persa fora do Irã mostrou várias imagens de desobediência civil, nas quais mulheres no Irã são vistas andando sem véu, comprando ou tomando café sem hijab.

Nas redes sociais, alguns internautas compararam as ações de Donya Rad às de Rosa Parks, ativista americana que lutou pelos direitos civis dos negros.

Os militantes dizem que as autoridades iranianas estão realizando uma das repressões mais cruéis em anos para reprimir as manifestações desencadeadas pela morte de Mahsa Amini.

