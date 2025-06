Irã vai reconstruir unidades nucleares, se necessário, diz presidente

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira, 12, que “ninguém deve temer adversários” e que o país possui uma “geração de jovens prontos para sacrificar suas vidas” pela defesa nacional, conforme comunicado do gabinete presidencial. “Confiamos em Deus, não nos Estados Unidos ou em suas táticas de pressão. Isso não implica hostilidade em relação ao mundo; não buscamos guerra, mas sim diálogo. No entanto, não nos submeteremos à força, opressão ou intimidação”, afirmou, em discurso público durante visita na província de Ilam.

Pezeshkian destacou que o Irã está em negociação com países vizinhos desde o início do seu mandato, incluindo o Azerbaijão e o Turcomenistão, e alertou a população sobre “tramas inimigas” para dividi-los sob o objetivo de explorar recursos minerais e energéticos em troca de armas. “Não vamos permitir que isso dê certo”, prometeu, acrescentando que pressões externas não impedirão o avanço do país.

Segundo veículos da mídia local, o presidente iraniano também negou qualquer possibilidade de abandonar o seu “programa nuclear pacífico” e prometeu reconstruir unidades, caso sejam destruídas, em referência velada aos Estados Unidos e aliados. Recentemente, o presidente americano, Donald Trump, disse que os EUA ou Israel podem bombardear as unidades nucleares iranianas, se um acordo não for alcançado.

Pezeshkian adotou uma postura mais rígida após uma resolução da agência reguladora da Organização das Nações Unidas (ONU), conhecida como AIEA, censurar o programa nuclear do país formalmente nesta quinta-feira. O presidente iraniano afirmou, contudo, que não pretende produzir uma bomba nuclear, apesar de defender a continuidade do enriquecimento do urânio.

De acordo com a Reuters, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que a decisão da AIEA complicará as negociações nucleares com os EUA, marcadas para domingo, 15, em Omã.

Os comentários acontecem em meio ao aumento de tensões no Oriente Médio. Conforme a CBS News, Israel se prepara para lançar uma operação contra o Irã, enquanto a embaixada americana no Iraque iniciou a evacuação de funcionários e emitiu alerta de viagem nível 4 para a região, citando riscos de segurança.

Estadão Conteúdo