Irã e EUA programam nova rodada de negociações sobre o programa nuclear

As negociações com mediação de Omã duraram quase quatro horas neste sábado e a televisão estatal iraniana destacou um ambiente “construtivo”.

Os dois países, que não mantêm relações diplomáticas desde a Revolução Islâmica de 1979, já haviam considerado “construtiva” a primeira rodada de conversações, na semana passada, em Mascate, capital de Omã.

“Foi uma boa reunião e posso dizer que as negociações estão avançando. Desta vez, conseguimos chegar a um entendimento melhor sobre uma série de princípios e objetivos”, declarou o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, ao canal de televisão estatal de seu país.

Araqchi liderou a delegação iraniana em Roma, enquanto Steve Witkoff, o emissário americano para o Oriente Médio, coordenou a delegação dos Estados Unidos.

“O ambiente das conversações foi construtivo”, declarou um enviado especial da televisão estatal. A agência Tasnim também relatou o “ambiente construtivo” das negociações.

As negociações aconteceram de maneira “indireta” na residência do embaixador de Omã, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai.

“As duas partes concordaram em continuar as discussões indiretas nos próximos dias a nível técnico e, depois, prosseguir com a negociação no próximo sábado”, informou o porta-voz na rede social X.

Fontes diplomáticas iranianas afirmaram que a terceira rodada de conversas acontecerá em Omã no dia 26 de abril.

Em Roma, o encontro abordou apenas o programa nuclear iraniano, indicou Araqchi à agência Tasnim.

As negociações entre Teerã e Washington foram retomadas após ameaças do presidente americano, Donald Trump, de iniciar ações militares contra o Irã caso um acordo sobre seu programa nuclear não seja alcançado.

Em 2018, durante seu primeiro mandato, Trump retirou Washington do acordo multilateral que estava em vigor para restringir o desenvolvimento nuclear da República Islâmica em troca da suspensão das sanções.

– “Salas separadas” –

O Ministério das Relações Exteriores de Omã revelou que a próxima fase das discussões buscará “um acordo justo, duradouro e vinculante, que garanta um Irã totalmente livre de armas nucleares e das sanções, e que mantenha sua capacidade de desenvolver energia nuclear pacífica”.

Em Roma, as duas delegações ficaram em salas separadas e o ministro das Relações Exteriores de Omã transmitiu “as mensagens das partes”, explicou o chanceler iraniano.

Desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro, o empresário republicano retomou a política de “pressão máxima” contra o Irã, endurecendo as sanções econômicas e ameaçando bombardear a República Islâmica.

Na quinta-feira, Trump disse não ter pressa para recorrer à opção militar. “Eu acredito que o Irã quer conversar”, afirmou.

Em uma visita a Moscou, Araqchi declarou na sexta-feira que tinha “sérias dúvidas” sobre as intenções e os motivos da parte americana.

As potências ocidentais e Israel, grande inimigo do Irã, suspeitam que o objetivo do programa nuclear é desenvolver armamento atômico. Teerã rejeita as acusações e defende seu direito ao desenvolvimento nuclear com fins civis, como a geração de energia.

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), agência da ONU responsável por comprovar o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, visitou Teerã esta semana.

Antes da viagem, o diplomata argentino Rafael Grossi afirmou em uma entrevista ao jornal francês Le Monde que o Irã “não está longe” de conseguir a arma nuclear.

“Estamos em uma fase crucial destas importantes negociações. Sabemos que temos pouco tempo”, declarou Grossi em Teerã.

– Linhas vermelhas do Irã –

Desde a saída dos Estados Unidos do acordo de 2015, o Irã se distancia do compromisso de não enriquecer urânio acima de 3,67% fixado por este pacto, que também foi assinado por Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia.

Segundo o relatório mais recente da AIEA, o país dispõe de urânio enriquecido a 60%, aproximando-se dos 90% necessários para fabricar uma arma nuclear.

O Irã quer limitar as negociações ao programa nuclear e às sanções. Neste aspecto, o país descarta paralisar toda sua atividade nuclear, uma “linha vermelha” para Teerã.

Araqchi alertou os Estados Unidos, na sexta-feira, contra “demandas irracionais e não realistas”, depois que Witkoff pediu no início da semana o desmantelamento total do programa.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, descartou qualquer debate sobre as capacidades militares e de defesa do país, que tem um programa balístico que preocupa o Ocidente.

Antes do início das conversações entre Washington e Teerã, Israel reafirmou a determinação em impedir que o Irã desenvolva armas nucleares.

