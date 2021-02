Irã condena ‘ataques ilegais e agressivos’ dos EUA na Síria

Na avaliação de Teerã, a ação americana é “uma clara violação à soberania e à integridade territorial da Síria”

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou “os ataques ilegais e agressivos” de forças dos Estados Unidos em áreas no leste da Síria, considerando-os uma “clara violação aos direitos humanos e à lei internacional”, de acordo com a agência estatal Irna.

Na avaliação de Teerã, a ação americana é “uma clara violação à soberania e à integridade territorial da Síria”.

O Pentágono informou mais cedo que bombardeou instalações na Síria, na região fronteiriça com o Iraque, que seriam usadas por milícias apoiadas pelo Irã.

Estadão Conteúdo