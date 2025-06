Influenciadora é encontrada morta em piscina de resort de luxo no México

UOL/FOLHAPRESS



A modelo e influenciadora Luz María Barrera Agatón, 32, foi encontrada sem vida dentro de uma piscina em um resort de luxo em Cancún, no México.

Corpo de Luz María foi encontrado boiando em uma das piscinas do resort no último domingo (1º). O socorro foi acionado, e a modelo, retirada da água, mas ela já estava sem vida. As informações são do jornal Sun.

Influenciadora estava hospedada no resort na companhia de familiares e amigos. Horas antes de ser encontrada morte, ela foi vista conversando com algumas pessoas à beira da piscina.

Polícia de Cancún instaurou inquérito para determinar as circunstâncias da morte de Luz María. Até o momento, os investigadores disseram à imprensa local que não descartam nenhuma hipótese, inclusive a de que a vítima possa ter sido assassinada, porque ela teria, supostamente, recebido ameaças de morte em faixas penduradas ao lado de uma academia da qual ela era proprietária, na cidade de Mérida.

Luz María era conhecida no México pelo conteúdo fitness. A influenciadora já havia vencido um concurso de Miss Fitness Mérida, em 2017, e no ano passado foi eleita a rainha do Carnaval de Motul, em Cancún.