Índia passa Brasil e é 2º país com maior número de casos de Covid-19

A Índia tem agora 13.527.717 casos de Covid-19, enquanto o Brasil registra 13.482.023 -os EUA lideram com 31,2 milhões

São Paulo, SP

Depois de registrar quase 169 mil novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, a Índia ultrapassou o Brasil e tornou-se, nesta segunda-feira (14), o segundo país com maior número de infecções confirmadas, atrás apenas dos Estados Unidos.

De acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, a Índia tem agora 13.527.717 casos de Covid-19, enquanto o Brasil registra 13.482.023 -os EUA lideram com 31,2 milhões.

Na comparação entre os três países levando em conta o tamanho de suas populações, é o Brasil quem apresenta o pior cenário: a média móvel de casos diários por milhão de habitantes é 334,07. Os EUA (211,6) vêm em segundo lugar e Índia (97,17) em terceiro.

No número de mortes, os EUA ainda seguem à frente, com mais de 562 mil óbitos. O Brasil (353 mil) ocupa a segunda posição, acima do México (209 mil), em terceiro, e com mais que o dobro da Índia (170 mil), no quarto lugar.

Proporcionalmente, é o Brasil que, também neste aspecto, apresenta os piores números. O país registra média móvel de 8,48 mortes por milhão de habitantes, enquanto, contra 0,98 do México, 0,85 dos EUA e 0,66 da Índia.

As informações são da Folhapress